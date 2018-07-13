Азаренко и Маррей пробились в финал микста Уимблдона

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей пробились в финал соревнований смешанных пар Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний полуфинальный матч Азаренко и Маррей провели против британского дуэта Джей Кларк / Хариет Дарт очень собранно и уверенно победили в двух сетах - 6:2, 6:2. Игра продолжалась всего 55 минут.

В двух из четырех предыдущих встреч нынешнего турнира Виктория Азаренко и Джейми Маррей уступали в первых партиях, а затем ценой огромных усилий выигрывали по два сета подряд. В финале микста, который состоится в воскресенье, 15 июля, белорусско-британский тандем сыграет с победителем второго полуфинала между двумя интернациональными дуэтами: Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения) - Александр Пейя (Австрия) / Николь Меличар (США). Летом 2012 года Виктория Азаренко и Максим Мирный на корте Уимблдона стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях смешанных пар.

В субботу, 14 июля, в финальном поединке женского одиночного разряда семикратная чемпионка Уимблдона американка Серена Уильямс, занимающая сейчас 181-е место в мировом рейтинге, встретится с десятой ракеткой планеты Ангеликой Кербер из Германии.

Решающий матч мужского одиночного разряда пройдет 15 июля. Сегодня в первом полуфинале южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (8-й номер мирового рейтинга) встречается с американцем Джоном Изнером (10). Их поединок длится уже почти 6 часов, идет пятый, решающий сет. Во втором полуфинале играют две легенды мирового тенниса - первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович (21).

Общий призовой фонд 132-го по счету Уимблдонского теннисного турнира составляет 34 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,25 млн, финалисты - по 1,125 млн фунтов стерлингов. В состязаниях смешанных пар чемпионы получат 100 тыс. фунтов стерлингов на двоих.-0-