Азаренко и Соболенко завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко завершили выступление в парном разряде турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА

В матче второго круга белорусский дуэт встречался с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной и уступил в двух партиях - 4:5, 3:6. На старте состязаний женских пар Азаренко и Соболенко победили американско-канадский тандем Слоан Стивенс / Эжени Бушар - 7:6, 2:6, 10:7.

В одиночном разряде Виктория Азаренко, Арина Соболенко, а также еще одна белоруска Александра Саснович завершили выступления.-0-