Азаренко получила спецприглашение на открытый чемпионат США по теннису

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила wild card (специальное приглашение) на открытый чемпионат США по теннису, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт US Open.

Открытый чемпионат США по теннису - один из четырех турниров "Большого шлема", ныне проводящийся в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок на рубеже лета и осени, выявляя победителей в девяти разрядах: в пяти - у взрослых и четырех - у старших юниоров.

Организатор турнира - Ассоциация тенниса США. C 1978 года игровым покрытием является одна из модификаций хардового корта.-0-