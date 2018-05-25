Азаренко, Саснович и Соболенко узнали имена своих соперниц в 1-м круге "Ролан Гаррос"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские теннисистки узнали соперниц в основной сетке "Роллан Гаррос", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге одиночного разряда турнира "Большого шлема" Арина Соболенко (48 рейтинг ВТА) сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов (18), Александра Саснович (52) начнет борьбу на турнире с чешкой Денизой Аллертовой (103).

Виктория Азаренко (82) в стартовом раунде встретится с Катериной Синяковой (57) из Чехии. В случае победы Арины Соболенко и Александры Саснович над соперницами в первом круге, на следующей стадии белорусские теннисистки встретятся между собой.

В основную сетку мужского турнира открытого чемпионата Франции вышел Илья Ивашко. Таким образом, четыре представителя Беларуси сыграют в основной сетке "Роллан Гаррос".

Илья Ивашко пробился в основную сетку "Ролан Гаррос" В решающем поединке за выход в основную сетку Илья обыграл украинского теннисиста Сергея Стаховского (129) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 мая по 10 июня.-0-