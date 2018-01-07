"Барселона" провела громкий трансфер: в стан команды перешел бразилец Коутиньо

Пресс-служба каталонского футбольного клуба "Барселона" сообщает о завершении формальностей, направленных на переход в стан сине-гранатовых бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
Игрок пройдет медицинский осмотр в Барселоне уже в ближайший понедельник. Затем вступит в силу контракт, рассчитанный на 5,5 лет. Сумма отступных за 25-летнего Коутиньо составит 400 млн евро.
За трансфер английский "Ливерпуль" получит 120 млн евро плюс 40 млн евро в случае, если бразилец достигнет "определенных" успехов в составе сине-гранатовых.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN