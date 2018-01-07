"Барселона" провела громкий трансфер: в стан команды перешел бразилец Коутиньо

Пресс-служба каталонского футбольного клуба "Барселона" сообщает о завершении формальностей, направленных на переход в стан сине-гранатовых бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Игрок пройдет медицинский осмотр в Барселоне уже в ближайший понедельник. Затем вступит в силу контракт, рассчитанный на 5,5 лет. Сумма отступных за 25-летнего Коутиньо составит 400 млн евро.

За трансфер английский "Ливерпуль" получит 120 млн евро плюс 40 млн евро в случае, если бразилец достигнет "определенных" успехов в составе сине-гранатовых.