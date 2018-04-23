Барселона, выиграв у Севильи, завоевала Кубок Испании

Победа над Севильей стала четвертой в сезоне и тридцатой в истории каталонского клуба.

Матч состоялся в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу Барселоны. По сути, исход игры определился еще в первом тайме. Гол забил капитан Барселоны Андрес Иньеста, который, по слухам, по окончании сезона планирует перебраться в Китай.

Авторы других голов - Луис Суарес, Месси и Коутиньо.

Для Барселоны эта победа в Кубке Испании стала 4-й подряд и 30-й в истории. Каталонский клуб является рекордсменом по числу побед.