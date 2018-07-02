Баскетболист Леброн Джеймс перешел в "Лейкерс"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лучших баскетболистов мира Леброн Джеймс принял решение продолжить карьеру в клубе НБА "Лейкерс", сообщают информагентства.

Контракт рассчитан на четыре сезона, в ходе которых трехкратный чемпион НБА заработает $154 млн.

Один их самых ярких игроков лиги был выбран на драфте в 2003 году "Кливлендом". После семи лет в этой команде Леброн Джеймс перешел в Майами, с которым в 2012 и 2013 годах победил в плей-офф НБА. В 2014 году форвард вернулся в Кливленд и помог клубу в 2016 году выиграть чемпионские перстни.

Переход ЛеБрона Джеймса призван вернуть былое величие "Лейкерс", за эту команду в разное время выступали легендарные Карим-Абдулл Джабар, Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Коби Брайант.-0-