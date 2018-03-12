Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центровая сборной Беларуси Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана "Оменетмен", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском чемпионате этой ближневосточной страны стартовала полуфинальная стадия турнира. Команда, которая относится к старейшему спортивному армянскому обществу, лидирует в турнирной таблице и кроме Левченко укрепилась американкой Джесикой Брейлинд. Нынешний сезон белоруска провела в китайской команде "Чэнду" (провинция Сычуань), которая заняла девятое место в регулярном сезоне и не вышла в плей-офф.

В феврале 2018 года Елена Левченко вернулась к выступлениям за национальную сборную, за которую провела матчи отборочного цикла чемпионата Европы с Польшей (71:50) и Турцией (54:64).-0-