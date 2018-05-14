Баскетболисткам "Цмокi-Мiнск" осталось одержать одну победу до звания чемпионок Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали две победы над "Горизонтом" в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом домашнем поединке женская команда "драконов" выиграла со счетом 75:63, а во втором добилась еще более крупной победы - 73:47. Таким образом, "Цмокам" осталось одержать всего одну викторию для общей победы в "золотой" серии. Последним может стать матч, который состоится 19 мая в спорткомплексе "Виталюр". Если баскетболисткам "Горизонта" удастся выиграть, то 20 мая соперницы встретятся вновь. В прошлом году в финальном противостоянии этих команд сильнее были "Цмокi".

В борьбе за бронзовые награды уверенно лидирует гродненская "Олимпия", которая на своей площадке дважды победила гомельских баскетболисток - 74:54 и 83:67. Третья игра серии до трех побед состоится 19 мая в Гомеле.

Мужская команда столичных "драконов" стала первым финалистом национального первенства, без проблем победив в полуфинале витебский "Рубон". Соперник действующих чемпионов страны станет известен 15 мая после окончания решающего матча второй полуфинальной серии между "Гродно-93" и могилевским "Борисфеном". Там после четырех игр ничья - 2-2.-0-