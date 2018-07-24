Баскетболистки Беларуси уступили Франции на юниорском ЧМ в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки завершили групповой этап баскетбольного чемпионата мира среди девушек до 17 лет поражением от команды Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки Европы в этой возрастной категории француженки сыграли сильнее белорусок. Хозяйки турнира не опускали руки, очень старались и порой показывали неплохой баскетбол. Тем не менее, более высокий класс французской команды сказался, и она выиграла со счетом 64:34. В другом матче 3-го тура предварительной группы А японские баскетболистки были сильнее колумбийской команды - 72:52. Итоговое положение: Франция - 6 очков, Япония - 5, Беларусь - 4, Колумбия - 3.

Таким образом, в 1/8 финала 25 июля в 20.30 во Дворце спорта белорусские баскетболистки встретятся с командой Италии, которая заняла второе место в группе В.

Составы остальных пар 1/8 финала: Венгрия - Ангола (начало в 13.15; "Фалькон Клуб"), Аргентина - Латвия (13.45; Дворец спорта), Испания - Канада (15.30; "Фалькон Клуб"), Австралия - Новая Зеландия (16.00; Дворец спорта), Франция - Мали (17.45; "Фалькон Клуб"), Япония - Китай (18.15; Дворец спорта), США - Колумбия (20.00; "Фалькон Клуб").-0-