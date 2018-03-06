Баскетболистки Франции, Японии и Колумбии будут соперницами белорусок на ЧМ среди девушек в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской городской ратуше состоялась жеребьевка группового этапа баскетбольного чемпионата мира среди девушек (U-17), который пройдет этим летом в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Баскетболистки Беларуси, которые готовятся к турниру под началом Виктории Дацук и Валентины Навойчик, на первом этапе будут играть в группе А вместе со сверстницами из Франции, Японии и Колумбии.
Составы остальных предварительных квартетов:
В - США, Италия, Китай, Мали.
С - Венгрия, Испания, Аргентина, Новая Зеландия.
D - Австралия, Латвия, Канада, Ангола.
После завершения группового этапа все команды разделятся на пары и начнут борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала.
Белорусская столица получила право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Матчи пройдут с 21 по 29 июля на площадках минского Дворца спорта и "Фалькон Клуба".
Планетарный чемпионат для 17-летних баскетболисток будет проведен уже в пятый раз. В трех стартовых турнирах подряд чемпионками неизменно становились спортсменки США (2010, 2012, 2014), а на предыдущем мировом первенстве, проходившем два года назад на аренах Испании, триумфаторами стали баскетболистки Австралии, обыгравшие в решающем поединке команду Италии (62:38), в борьбе за бронзу американки были сильнее китаянок (65:50).-0-
Фото Андрея Покумейко.
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