Баскетболистки из Гродно выиграли "Финал четырех" детско-юношеской лиги

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанницы гродненской СДЮШОР баскетбольного клуба "Принеманье" стали победительницами "Финала четырех" Детско-юношеской баскетбольной лиги "Слодыч" среди девушек 2003-2004 годов рождения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Решающий этап соревнований юных баскетболисток проходил в Гродно. Хозяйки оказались лучшими, опередив главных конкуренток - сверстниц из минской СДЮШОР "Горизонт", которые финишировали вторыми. Обладательницами бронзовых медалей стали баскетболистки из Сморгони. Специальные призы от Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации баскетбола и ОАО "Слодыч" получили лучшие игроки и тренеры.

Тем временем в Вильнюсе прошел 3-й тур соревнований сильнейшего дивизиона Европейской юношеской баскетбольной лиги среди 15-летних баскетболистов. Подопечные Николая Алексеева из команды Республиканского государственного училища олимпийского резерва одержали три победы в пяти встречах и заняли 4-е место по итогам этапа. К сожалению, этот результат не позволил белорусской дружине пробиться в Суперфинал, который пройдет с 19 по 22 апреля в Риге.-0-

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