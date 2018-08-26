Баскетболистки юношеской сборной Беларуси заняли 4-е место на ЧЕ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) не смогли выйти в элитный дивизион чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за третье место во 2-м дивизионе континентального первенства в Подгорице подопечные Надежды Каменец проиграли сверстницам из Финляндии 52:86.
В игре за первое место баскетболистки Швеции обыграли команду Греции - 51:41. В элитный дивизион вышли три призера соревнований в черногорской столице.
На этом турнире сборная Беларуси заняла второе место в предварительной группе D, победив команды Боснии и Герцеговины - 83:54, Украины - 63:47, Норвегии - 77:42 и Албании - 105:24, а также уступила в упорной борьбе команде Финляндии со счетом 74:77. В четвертьфинале белоруски вырвали победу у израильтянок во втором овертайме со счетом 82:80, а в полуфинале уступили шведкам 54:62. Лидер белорусской сборной Ирина Венская вошла в символическую сборную ЧЕ.-0-
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