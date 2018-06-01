Баскетболистки сборной Беларуси крупно проиграли японкам в товарищеском матче

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки потерпели третье поражение от команды Японии в товарищеских матчах в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный спарринг стал самым неудачным для команды Наталии Трофимовой, баскетболистки проиграли с разницей в 58 очков - 48:106. В составе белорусок самой результативной оказалась Мария Попова, набравшая 17 очков.

В первом матче в японской столице они уступили 68:122, затем было поражение со счетом 48:81.

Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела два поражения от Японии В первом матче в Токио подопечные Наталии Трофимовой уступили со счетом 68:122. Во второй игре молодые белорусские баскетболистки также не блеснули результативностью - 48:81.

Белорусская команда была составлена в основном из молодых баскетболисток, выступающих в клубах национального чемпионата. Большинство лидеров сборной отдыхают после напряженного сезона в зарубежных клубах.

В ноябре сборная Беларуси проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы: 17-го - в гостях у команды Эстонии, 21-го - в Турции. В первом круге соревнований квалификационной группы В белоруски встречались с этими дружинами в Минске - эстонок они обыграли 80:63, а турчанкам уступили со счетом 54:64. Кроме того, подопечные Наталии Трофимовой дважды победили баскетболисток Польши - 70:62 (в гостях) и 71:50 (дома). Положение команд после 4 туров: Турция - 8 очков, Беларусь - 7, Польша - 5, Эстония - 4. Путевки в финальную стадию женского Евробаскета получат победители 8 групп, а также 6 лучших команд, которые займут вторые места. Хозяевами финальной части чемпионата Европы 2019 года станут Латвия и Сербия, сборные которых освобождены от отборочных игр.-0-