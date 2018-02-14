Баскетболистки сборной Беларуси обыграли Польшу в квалификации ЧЕ

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки успешно начали второй круг отборочного турнира чемпионата Европы - 2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруски на паркете минского Дворца спорта встречались с командой Польши и добились победы со счетом 71:50 (13:6, 23:17, 15:12, 20:15). Игра прошла с преимуществом хозяек площадки, которые в первой четверти позволили соперницам набрать лишь 6 очков. После удачного стартового отрезка белоруски продолжали контролировать ход встречи и довели ее до победы с разницей в 21 очко. В составе белорусской дружины самой результативной стала Мария Попова, в активе которой 13 баллов.

Главный тренер сборной Наталья Трофимова

На старте отборочных состязаний в квалификационной группе В подопечные Натальи Трофимовой обыграли польских баскетболисток на их площадке - 70:62. Кроме того, белоруски уверенно победили в Минске аутсайдера этого квартета команду Эстонии со счетом 80:63, а затем уступили турчанкам - 54:64.

В другом сегодняшнем матче турецкие баскетболистки в Стамбуле без проблем обыграли эстонок - 86:48. Для команды Турции это четвертая виктория в четырех проведенных матчах.

Турнирное положение после 4 туров: Турция - 8 очков, Беларусь - 7, Польша - 5, Эстония - 4.

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители 8 групп, а также 6 лучших команд, которые финишируют вторыми. От отборочных игр освобождены сборные Латвии и Сербии, которые летом 2019 года будут хозяевами женского континентального первенства.

На следующей неделе мужская сборная Беларуси возобновит свое выступление в отборочном турнире чемпионата мира - 2019. Команда Александра Крутикова 23 февраля примет в столичном Дворце спорта лидера квалификационной группы А сборную Испании, а 26 февраля там же сыграет с действующими чемпионами Старого Света баскетболистами Словении.-0-

Фото Дениса Костюченко