Баскетболистки сборной Беларуси заняли 2-е место во II дивизионе юниорского ЧЕ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) заняли второе место во втором дивизионе чемпионата Европы, который завершился в австрийском Оберварте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке со сверстницами из Литвы в белоруски уступили со счетом 71:86. Наши девушки провалили стартовую четверть - 12:24, после чего уже не смогли догнать соперниц.

До этого подопечные Лидии Мацаль одержали 7 викторий подряд: на групповом этапе над командами Украины (80:52), Люксембурга (75:72), Норвегии (94:34), Косово (120:38), Словакии (90:46) и в плей-офф над Нидерландами (77:64) и Израилем (83:73).

В матче за 3-е место израильтянки победили турчанок со счетом 63:51.

Таким образом, путевки в элитный дивизион завоевали баскетболистки Беларуси, Литвы и Израиля.-0-