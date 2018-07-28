Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 июля 2018, Сб
+23°C
Переменная облачность EUR 2.32
USD 1.9922
RUB 3.1638
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Президент
Кобяков и Медведев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
Экономика
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября
Политика
В деревнях и городских поселках Оршанского района появятся новые магазины "Евроопт"
Общество
"Большая бард-рыбалка": Быховский район превратился в "клевое" место для встреч
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Стала известна дата выборов в парламент Молдовы
22:31 В мире
Баскетболистки США и Франции вышли в финал чемпионата мира среди девушек в Минске
22:02 Спорт
Минчанка планирует совершить кругосветное путешествие на мотоцикле
21:50 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Биг-мини-фестиваль уличного искусства проходит в Гродно
20:35 Регионы
В самолет, летевший в Санкт-Петербург, ударила молния
20:04 В мире
Экологи озвучили масштабы влияния человека на Мировой океан
19:35 Калейдоскоп
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус
19:00 В мире
Авиалайнер протаранил самолеты при посадке в аэропорту Вануату
18:32 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник греческой культуры "Калимера" прошел в Минске
18:00 Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль #Пронебо проходит на Боровой
17:26 Регионы
Минобороны поздравило Героя Советского Союза Василия Мичурина с 102-летием
17:07 Общество
В Кричеве парень снимался в образе персонажа фильма ужасов
16:30 Происшествия
"Большая бард-рыбалка": Быховский район превратился в "клевое" место для встреч
16:15 Регионы
Памятник советским воинам открыли после реконструкции в деревне Мошково Оршанского района
15:58 Регионы
Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
15:53 Политика
Равков принял участие в открытии Армейских международных игр
15:42 Общество
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
15:26 Калейдоскоп
Новая станция скорой медицинской помощи открылась в Бресте
15:25 Регионы
Черчесов награжден орденом Александра Невского
14:37 Спорт
Брест и нидерландский Куворден планируют реализовать логистический проект
14:29 Регионы
Все новости
Темы
Большая бард-рыбалка-2018 Большая бард-рыбалка-2018
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Уборочная кампания Уборочная кампания
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Баскетболистки США и Франции вышли в финал чемпионата мира среди девушек в Минске

Спорт 28.07.2018 | 22:02

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборных США и Франции вышли в финал чемпионата мира среди девушек до 17 лет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке чемпионки Европы француженки победили чемпионок мира австралиек со счетом 68:58. Американские баскетболистки не оставили шансов венгерской команде - 84:39.

Таким образом, 29 июля в решающем поединке за чемпионский титул на площадке Дворца спорта в 20.30 сыграют сборные США и Франции. В 18.00 начнется встреча за бронзу мирового первенства - Венгрия - Австралия.

Сборная Беларуси, уступившая аргентинкам 58:61, в игре за 15-е итоговое место в 13.00 во Дворце спорта сыграет с командой Анголы.

Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании победительницами стали австралийские баскетболистки, на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
баскетбол, соревнования, США, Франция, чемпионат мира
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.32 BYN 2.315 BYN 2.324 BYN
USD
1.9922 BYN 1.988 BYN 1.993 BYN
RUB
3.1638 BYN 3.151 BYN 3.162 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Все видео

Фотоновости

Праздник греческой культуры "Калимера" прошел в Минске
Все фото

Инфографика

В Беларусь без визы Приехать в Беларусь без визы на 30 дней (включая дни прилета и вылета) могут граждане 74 государств.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Лукашенко обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений и деятельность ЕАЭС
Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Политика
Чан Чжэньмин Чан Чжэньмин: задача CITIC Group - реализовать на практике всепогодную дружбу Беларуси и Китая
Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября
Экономика
Фото Совмина Премьеры ЕАЭС подписали решение о консультациях по созданию общего газового рынка
Евразийский межправсовет решил создать группу высокого уровня по импортозамещению
Премьер-министры ЕАЭС обсудили цифровую повестку союза
Происшествия
Фото из архива Пятеро из пострадавших в ДТП с автобусом в Минском районе находятся в БСМП
В Кричеве парень снимался в образе персонажа фильма ужасов
В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне
Общество
РЕПОРТАЖ: "Облака молока" в парке Мира, или Как Брест веселится на празднике лета и здоровья
Минчанка планирует совершить кругосветное путешествие на мотоцикле
Минобороны поздравило Героя Советского Союза Василия Мичурина с 102-летием
Регионы
Фото из архива Программу празднования тысячелетия Бреста наполнят эксклюзивными мероприятиями
ФОТОРЕПОРТАЖ: Биг-мини-фестиваль уличного искусства проходит в Гродно
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль #Пронебо проходит на Боровой
Технологии
Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в Минске
Google изменил свою главную страницу в честь советской шахматистки Людмилы Руденко
Назван самый умный голосовой помощник
Культура
РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси создают кино о судьбе народного поэта Янки Купалы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник греческой культуры "Калимера" прошел в Минске
Впервые в Минске пройдет белорусско-китайский конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути"
В мире
Фото из социальных сетей В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус
Стала известна дата выборов в парламент Молдовы
В самолет, летевший в Санкт-Петербург, ударила молния
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
Экологи озвучили масштабы влияния человека на Мировой океан
ФОТОФАКТ: Белорусы могли наблюдать полное лунное затмение и великое противостояние Марса
Газета 7 дней
Лето с призами и газетой!
Через призму китайского опыта
Если бы деревья могли говорить
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия