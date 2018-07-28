Баскетболистки США и Франции вышли в финал чемпионата мира среди девушек в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборных США и Франции вышли в финал чемпионата мира среди девушек до 17 лет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном поединке чемпионки Европы француженки победили чемпионок мира австралиек со счетом 68:58. Американские баскетболистки не оставили шансов венгерской команде - 84:39.
Таким образом, 29 июля в решающем поединке за чемпионский титул на площадке Дворца спорта в 20.30 сыграют сборные США и Франции. В 18.00 начнется встреча за бронзу мирового первенства - Венгрия - Австралия.
Сборная Беларуси, уступившая аргентинкам 58:61, в игре за 15-е итоговое место в 13.00 во Дворце спорта сыграет с командой Анголы.
Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании победительницами стали австралийские баскетболистки, на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-
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