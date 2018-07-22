Баскетболистки США и Венгрии одержали вторые победы на ЧМ в Минске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборных США и Венгрии одержали вторые победы на юниорском чемпионате мира в Минске (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Американки, выступающие в предварительной группе В, сегодня были наголову сильнее сверстниц из Мали - 92:39. Накануне команда США также без особых проблем разобралась с командой Италии - 86:48. Сегодня итальянки добыли первую викторию, уверенно переиграв сборную Китая - 72:57. В стартовом туре китаянки взяли верх над баскетболистками Мали со счетом 69:49.

В квартете С баскетболистки Венгрии после субботнего выигрыша у аргентинок (85:61) сегодня с большим трудом победили соперниц из Новой Зеландии - 86:80.

Белорусские баскетболистки во втором туре соревнований в квартете А сегодня встретятся с командой Японии. На старте белоруски в овертайме вырвали победу у колумбиек (79:75), а японки уступили сборной Франции с результатом 53:60. Сегодня команда Колумбии сыграет с француженками.

Еще два поединка состоятся в группе D: Австралия - Латвия, Канада - Ангола.

В понедельник на мировом первенстве выходной день, а 24 июля состоятся заключительные матчи группового этапа.-0-