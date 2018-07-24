Баскетболистки Венгрии, Австралии и США одержали по 3 победы на ЧМ в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске завершается групповой этап баскетбольного чемпионата мира среди девушек до 17 лет. По три победы в трех матчах одержали команды Австралии, Венгрии и США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки планеты в этой возрастной категории австралийки, выступавшие в предварительной группе D, сегодня в поединке 3-го тура разгромили команду Канады со счетом 64:48. В другой встрече этого квартета латвийские баскетболистки были сильнее сверстниц из Анголы - 68:47. Итоговое положение: Австралия - 6 очков, Канада - 5, Латвия - 4, Ангола - 3.

Лидеры группы В американки сегодня победили китаянок со счетом 107:50. Сборная Италии переиграла команду Мали - 74:63. Итоговое положение: США - 6, Италия - 5, Китай - 4, Мали - 3.

В игре фаворитов квартета С баскетболистки Венгрии одолели испанок с минимальным перевесом - 57:56. Аргентинки обыграли новозеландок с результатом 60:52. Итоговое положение: Венгрия - 6, Аргентина - 5, Испания - 4, Новая Зеландия - 3.

Баскетболистки сборной Беларуси свой заключительный матч в группе А проведет в 20.30 во Дворце спорта против команды Франции. В это же время на арене "Фалькон Клуба" встретятся колумбийки и японки. Положение команд после двух туров: Франция - 4, Япония - 3, Беларусь - 3, Колумбия - 2.

В среду, 25 июля, состоятся матчи 1/8 финала.-0-