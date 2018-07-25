Баскетболистки Венгрии первыми вышли в 1/4 финала юниорского ЧМ в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым участником четвертьфинальной стадии баскетбольного чемпионата мира среди девушек до 17 лет в Минске стала сборная Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня венгерские баскетболистки в стартовом поединке плей-офф разгромили сверстниц из Анголы со счетом 88:48. Соперник венгерок в борьбе за выход в полуфинал определится сегодня после принципиального азиатского дерби Китай - Япония, которое состоится в 17.45 на арене "Фалькон Клуба".
Сборная Беларуси в 20.30 во Дворце спорта начнет свой матч с командой Италии. Победитель этой встречи в 1/4 финала встретится с лучшей командой пары Австралия - Новая Зеландия (16.00; Дворец спорта).-0-
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