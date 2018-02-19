Баскетболисты БГУИР победили в чемпионате Беларуси среди вузов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники победили в чемпионате Беларуси среди высших учебных заведений, который прошел в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

В финальной встрече команда БГУИР, которая известна своими традициями в этом виде спорта, была сильнее на площадке Дворца спорта соперников из Белорусского государственного университета физической культуры - 96:86. Третье место заняли баскетболисты БГЭУ.

Министерство образования учредило три приза по итогам турнира. Лучшим защитником признан Роман Рубинштейн (БГУИР), лучший нападающий - Виталий Лебедев, лучший центровой - Максим Лютыч (оба - БГЭУ). Специальных призов от Министерства спорта и туризма удостоились самый результативный игрок чемпионата Владислав Близнюк (БНТУ) и самый полезный баскетболист Роман Рубинштейн.

В церемонии награждения победителей и призеров принял участие первый заместитель главы Администрации Президента и председатель БФБ Максим Рыженков, министр образования Игорь Карпенко, олимпийский чемпион и председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович, вице-президент Национального олимпийского комитета и ректор БГУФК Сергей Репкин.

Подводя итоги соревнований, Максим Рыженков отметил высокий уровень конкуренции между командами, что позволило зрителям увидеть качественный баскетбол на площадке Дворца спорта. Также он поблагодарил всех участников, тренеров, болельщиков и организаторов турнира за проявленный энтузиазм и профессиональное отношение к делу.

В студенческом чемпионате по баскетболу приняли участие 8 вузовских команд, которые представляли шесть столичных университетов и по одному из Гродно и Гомеля.-0-

Фото БФБ.