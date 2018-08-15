Баскетболисты юношеской сборной Беларуси уступили Чехии во втором дивизионе ЧЕ в Сараево

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) не сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы (дивизион 2), который проходит в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче предварительной группы D подопечные Николая Алексеева в упорной борьбе проиграли команде Чехии (76:80) и потеряли шансы продолжить борьбу за повышение в классе.

До этого белорусы одержали победы над командами Швейцарии (72:60) и Косово (77:61), а также потерпели поражения от украинцев (54:60) и хозяев турнира баскетболистов сборной Боснии и Герцеговины (81:101).

Турнирное положение сейчас таково: Босния и Герцеговина - 10 очков (5 матчей), Чехия - 9 (5), Беларусь - 7 (5), Украина - 6 (4), Швейцария - 5 (5), Косово - 5 (4).

После финиша предварительного раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера соревнований в Сараево.-0-