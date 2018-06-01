Баскетболисты казанского УНИКСа последними вышли в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты казанского УНИКСа стали последними участниками "Финала четырех" Единой лиги ВТБ, обыграв "Нижний Новгород" в четвертьфинальной серии 3-1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертом поединке, состоявшемся в Казани, хозяева сыграли очень активно и не оставили нижегородцам шансов на успех - 101:86. В стартовом матче серии казанцы победили на своей арене со счетом 84:66, затем в гостях сначала проиграли - 74:77, а потом вырвали победу в овертайме - 95:94.

Остальные четвертьфинальные баталии завершились с сухим счетом 3-0. Так, действующий чемпион московский ЦСКА переиграл рижский ВЭФ, вице-чемпионы банковского турнира баскетболисты подмосковных "Химок" были сильнее краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", а "Зенит" из Санкт-Петербурга победил саратовский "Автодор".

Решающий этап чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет в Москве в следующий уик-энд. В первый день соревнований 8 июня состоятся два полуфинала: ЦСКА - "Зенит", УНИКС - "Химки". Победители полуфинальных встреч 10 июня разыграют главный приз, проигравшие поспорят за бронзу.

В девятом по счету турнире приняли участие 13 клубов из пяти стран (девять из России, по одному из Беларуси, Латвии, Эстонии и Казахстана), среди которых "Цмокi-Мiнск", для которого это был восьмой сезон. Команда Александра Крутикова впервые едва не пробилась в плей-офф, но заняла 9-е место, уступив путевку в четвертьфинал ВЭФу.

Самым титулованным клубом является ЦСКА, который восемь раз становился триумфатором единой Лиги ВТБ (2010, 2012-2017). Только в 2011 году армейцы уступили в решающем поединке баскетболистам "Химок". В прошлом году эти команды также играли в финале, и успех вновь был на стороне ЦСКА.-0-