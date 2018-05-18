Баскетболисты могилевского "Борисфена" впервые вышли в финал чемпионата Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная серия мужского чемпионата Беларуси по баскетболу, в которой сыграют "Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен", стартует сегодня на площадке "драконов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если для минчан выступление в решающих поединках за золото привычное дело (9 предыдущих сезонов они неизменно становились триумфаторами), то могилевская дружина впервые будут оспаривать чемпионский титул. Баскетболисты "Борисфена" в полуфинальной серии до трех побед сумели победить соперников из "Гродно-93" - 3-2. В пятом, решающем, поединке, проходившем в Гродно, могилевчане сумели вырвать победу с минимальным перевесом 80:79. Главный тренер "Борисфена" Андрей Кривонос ранее возглавлял "Цмокi" и 6 раз приводил их к званию чемпионов страны.

Для "драконов" полуфинальная серия нынешнего сезона сложилась довольно просто: резервисты чемпионов трижды переиграли витебский "Рубон". В решающих встречах за золото команда Александра Крутикова сыграет с основным составом.

В борьбе за бронзовые награды встретятся неудачники полуфинальных серий "Гродно-93" и "Рубон".

В женском чемпионате Беларуси также доминируют столичные "Цмокi". Они смогут оформить свой второй подряд титул уже в эту субботу, если победят в третьем поединке финальной серии баскетболисток "Горизонта". В двух предыдущих матчах женская команда "драконов" уверенно переиграла своих извечных соперниц - 75:63 и 73:47.

Также 19 мая может определится обладатель бронзовых наград: баскетболистам гродненской "Олимпии" осталось одержать всего одну викторию над "Гомелем". До этого гродненская команда на своей арене дважды победила гомельчанок - 74:54 и 83:67.-0-