Баскетболисты молодежной сборной Беларуси проиграли на ЧЕ в Болгарии

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты неудачно стартовали во втором дивизионе молодежного чемпионата Европы (U-20) в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке предварительной группы А подопечные Виталия Маклакова играли со сверстниками из Бельгии и уступили со счетом 51:60.

Свой второй матч белорусы проведут 14 июля против команды Азербайджана, затем сыграют с Латвией (17 июля) и Македонией (18 июля). В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Тройка обладателей путевок в элитный дивизион определится в болгарской столице 22 июля.

Тем временем на аналогичном турнире среди девушек в румынском Ораде сборная Беларуси продолжает борьбу за путевку в элиту континентального первенства. Заняв второе место в предварительной группе В вслед за чешскими баскетболистками, команда Ольги Подобед вышла в полуфинал и 14 июля встретится со сборной Литвы, которая была лучшей в группе А. Во втором субботнем полуфинале сыграют сборные Чехии и Румынии. Победители полуфинальных встреч 15 июля проведут матч за первое место, проигравшие поспорят за третью итоговую позицию. В элитный дивизион попадут три лучшие команды.-0-