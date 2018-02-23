Баскетболисты сборной Беларуси потерпели третье поражение в квалификации ЧМ-2019

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты неудачно завершили первый круг отборочного турнира чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Беларуси

Сегодня на паркете минского Дворца спорта белорусы встречались с одной из лучших команд планеты Испанией и уступили именитым гостям с разницей всего в два очка - 82:84 (15:25, 19:15, 25:23, 23:21). Первую четверть хозяева уступили гостям с разницей в 10 очков, но затем сумели собраться и ушли на большой перерыв при дефиците в 6 баллов - 34:40. В дальнейшем белорусские баскетболисты очень старались догнать соперников, за 8 секунд до конца четвертой четверти сократили разрыв до минимума - 82:83, но испанцы в итоге одержали свою третью победу в этом турнире. В сегодняшней игре в составе белорусской команды дебютировал натурализованный американский защитник Девон Саддлер, однако не он оказался лидером. Самым результативным в составе проигравших стал ветеран белорусской дружины Александр Кудрявцев, набравший 18 очков.

Никита Мещеряков

Виталий Лютыч

Тренер Егор Мещеряков

Антон Вашкевич

Болельщица

Сегодняшнее поражение стало для команды Александра Крутикова третьим в нынешнем отборочном цикле. До этого они проиграли баскетболистам Словении - 74:87 (в гостях) и Черногории - 67:91 (дома). Что касается испанцев, то до выигрыша у белорусов они одержали еще две виктории: над Черногорией - 79:66 (в гостях) и Словенией - 92:84 (дома). Сегодня поздно вечером черногорцы примут словенцев в Подгорице.

Александр Кудрявцев

Главный тренер команды Испании Серхио Скариоло

Турнирное положение в группе А сейчас таково: Испания - 6 очков (3 матча), Черногория - 3 (2), Словения - 3 (2), Беларусь - 3 (3).

В стартовом туре второй части квалификационного турнира 26 февраля белорусские баскетболисты примут в минском Дворце спорта действующих чемпионов Европы словенцев.

Борьбу в следующем квалификационном раунде продолжат по 3 лучшие команды из 8 отборочных групп. После второго этапа 12 лучших представителей Старого Света получат путевки в Китай, где с 31 августа по 15 сентября 2019 года пройдет планетарное первенство с участием 32 команд со всех континентов.-0-

Фото Дениса Костюченко