Баскетболисты сборной Беларуси уступили Черногории в квалификации ЧМ

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси в гостевом отборочном матче чемпионата мира проиграли команде Черногории со счетом 69:80 , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу в Никшиче белорусы начали очень резво и вели с разницей в 10 очков. Но затем хозяева активизировались, и первая четверть завершилась с минимальным перевесом гостей - 22:21. Во второй четверти чуть успешнее были черногорцы, которые ушли на большой перерыв с той же минимальной разницей в счете - 33:32. В третьей десятиминутке белорусские баскетболисты просто провалились и перед последней четвертью уступали 14 баллов - 47:61. Гости бросились в погоню, она не удалась, и в итоге поражение со счетом 69:80. Сборная Беларуси практически потеряла шансы на выход во второй квалификационный раунд.

До этого подопечные Александра Крутикова победили в Минске действующих чемпионов Европы - команду Словении - 93:92, а также потерпели три поражения: от Испании - 82:84 (дома), Словении - 74:87 (в гостях) и Черногории - 67:91 (дома).

Заключительный матч в квалификационной группе А белорусы проведут 1 июля в Малаге против лидеров этого квартета испанцев, которые сегодня в Любляне победили словенцев со счетом 83:72.

Турнирное положение после 5 туров: Испания - 10 очков, Словения - 7, Черногория - 7, Беларусь - 6.

В следующий этап отборочного турнира мирового первенства выйдут по 3 лучшие команды из 8 групп.-0-