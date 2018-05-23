Баскетболисты студенческой сборной Беларуси пробились в финал турнира в Москве

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты студенческой сборной Беларуси стали финалистами представительного турнира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале команда Ростислава Вергуна переиграла в овертайме соперников из Сербии со счетом 79:74 (13:13, 22:14, 20:18, 13:23, 11:6). В составе белорусов самым результативным оказался Евгений Белянков, набравший 27 очков.
Завтра, 24 мая, соперником белорусской дружины будет команда России.-0-
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