Баскетболисты студенческой сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Москве

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты заняли второе место в розыгрыше Международного студенческого кубка, который завершился в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финале белорусы встречались с командой России-1 и проиграли со счетом 66:72.

На турнире белорусская команда была представлена резервистами клуба "Цмокi-Мiнск", которых тренирует Ростислав Вергун. На первом этапе соревнований в российской столице его подопечные переиграли соперников из Греции (77:52), России-2 (73:71) и Кипра (71:51) и заняли первое место в предварительной группе А. В четвертьфинале белорусы победили команду Боснии и Герцеговины (87:56), а в матче за выход в финал одолели в овертайме баскетболистов Сербии (79:74).

В соревнованиях приняли участие команды из 12 стран.-0-