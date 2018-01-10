Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" крупно проиграли венгерскому "Сольноку" в матче Кубка ФИБА-Европа

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели второе поражение подряд во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в гостях у венгерского "Сольнока", подопечные Александра Крутикова уже после первой четверти уступали с разницей в 10 очков. В дальнейшем разрыв только увеличивался, и в итоге хозяева выиграли с перевесом в 34 балла - 79:45 (20:10, 23:14, 22:12, 14:9). Самым результативным в составе минчан стал Дэвид Кравиш, набравший всего 7 очков. В стартовом матче "драконы" уступили на своей арене датскому клубу "Баккен Беарз" из Орхуса - 85:86.

Свой следующий матч в группе К чемпионы Беларуси проведут 17 января на выезде против черногорского "Морнара".

После финиша второго группового этапа в феврале в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля, обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.-0-