Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" обыграли ВЭФ в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили рижский ВЭФ в заключительном домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую четверть минчане выиграли с перевесом в два очка - 20:18, а на большой перерыв команды ушли при счете 42:41 в пользу рижан. Однако в двух заключительных четвертях хозяева проявили характер и добились победы с результатом 84:77 (20:18, 21:24, 19:12, 24:23). Самым результативным в составе "драконов" стал Дэвид Кравиш, набравший 26 очков.

Это восьмая виктория чемпионов Беларуси в 23-х проведенных матчах, и они продолжают борьбу за выход в плей-офф, куда попадут 8 лучших команд из 13 участников Единой лиги ВТБ.

Свой последний поединок регулярного сезона "банковского" турнира подопечные Александра Крутикова проведут 12 мая в Санкт-Петербурге против местного "Зенита". В минувшем туре зенитовцы проиграли в гостях лидеру - московскому ЦСКА со счетом 84:100. В активе "Зенита" - 15 побед в 22-х сыгранных матчах.-0-