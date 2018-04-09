Баскетболисты "Цмокі-Мінск" победили на выезде эстонский "Калев" и сохраняют шансы на плей-офф Единой лиги ВТБ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокі-Мінск" сохраняют шансы на плей-офф Единой лиги ВТБ после победы в овертайме на выезде над эстонским "Калевом" со счетом 85:80, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусской команде удалось забросить несколько важных мячей в концовке четвертого периода, а в дополнительное время "Цмокі" превзошли соперника и в защите. Лучшим снайпером минского клуба стал Кристофер Черапович - 24 очка. Команда под руководством Александра Крутикова, одержав семь побед и потерпев 12 поражений, занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Такие же показатели у "Пармы", которая занимает проходное в плей-офф восьмое место.

В Единой лиге ВТБ на финише регулярного сезона "Цмокі-Мінск" сыграют с "Химками" (12 апреля на своей площадке), 15 апреля в Саратове с "Автодором", 29 апреля в Красноярске с "Енисеем", 5 мая белорусы примут в родных стенах рижский ВЭФ, а завершат чемпионат выездной игрой в Санкт-Петербурге с местным "Зенитом".

"Календарь так выстроен, что на финише чемпионата Единой лиги ВТБ постоянно будем встречаться с прямыми конкурентами за место в плей-офф, поэтому каждая победа теперь для нашей команды очень важна", - отметил главный тренер "Цмокаў" Александр Крутиков.-0-