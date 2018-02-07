Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" пробились в плей-офф Кубка ФИБА-Европа

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi" пробились в плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, разгромив на своей площадке черногорский "Морнар" в последнем поединке второго группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня для выхода 1/16 финала "драконам" необходимо было выиграть с разницей не менее 7 очков, и они успешно справились с этой задачей, победив со счетом 84:45 (22:10, 19:12, 24:12, 19:11). Игру на паркете "Минск-Арены" хозяева начали очень мощно, гости сумели набрать первые балл только на 6-й минуте, когда счет был 11:0. В дальнейшем подопечные Александра Крутикова наращивали свое преимущество и в итоге победили с разницей в 39 баллов. Самым результативным в составе минчан стал Крис Черапович, в активе которого 24 очка.
В другом сегодняшнем матче группы К венгерский "Сольнок" принимал у себя дома датский "Баккен Беарз" и добился победы со счетом 91:68 (20:17, 25:13, 25:16, 21:22). Итоговое положение команд: "Баккен Беарз" - 10 очков, "Цмокi-Мiнск" - 9, "Морнар" - 9, "Сольнок" - 8.
В 1/16 финала Кубка ФИБА-Европа выходят по две лучшие команды из 4 групп второго группового этапа, а также 8 клубов, которые займут 5-6-е места в четырех группах Лиги чемпионов. Матчи 1/16 финала Кубка ФИБА-Европа состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая.-0-
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