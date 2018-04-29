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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Енисею" в Единой лиге ВТБ

Спорт 29.04.2018 | 14:19
Во время матча. Фото БК "Цмокi-Мiнск"
Во время матча. Фото БК "Цмокi-Мiнск"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в гостях красноярскому "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении первой половины игры команды вели равную борьбу, но в концовке второй четверти хозяева сыграли лучше и ушли на большой перерыв с преимуществом в 8 очков - 41:33. В оставшееся игровое время гости пытались догнать соперников, но погоня не удалась, и чемпионы Беларуси уступили со счетом 80:91.

После 22 проведенных встреч в активе минских "драконов" 7 побед. Свой следующий матч подопечные Александра Крутикова проведут 5 мая в Минске против рижского ВЭФа, который также имеет 7 викторий и ведет борьбу за выход в плей-офф "банковского" турнира. После игры с рижанами минчане завершат регулярный чемпионат 12 мая встречей с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. В нокаут-раунд выйдут 8 из 13 клубов Единой лиги ВТБ.-0-

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Теги
баскетбол, турнир, Цмокi-Мiнск
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