Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли московскому ЦСКА в Единой Лиге ВТБ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели очередное поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принимая на своей площадке действующего победителя этого турнира московский ЦСКА, "драконы" вчистую проиграли первую четверть - 18:32. Затем подопечные Александра Крутикова стали действовать более собранно, но более высокий класс гостей сказался, и армейцы победили в результатом 93:83 (32:18, 18:19, 22:16, 21:30). В составе минчан самым результативным оказался Девон Саддлер, набравший 23 очка.

Это поражение стало десятым для минчан в 14 проведенных играх "банковского" турнира. И они занимают сейчас 10-е место среди 13 клубов Единой лиги ВТБ. Впереди ЦСКА - 13 викторий, по 12 раз побеждали казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань".

Свой следующий поединок в этих соревнованиях "Цмокi-Мiнск" проведут 4 марта в гостях у "Астаны". Команда из столицы Казахстана накануне неожиданно обыграла баскетболистов "Зенита" из Санкт-Петербурга - 87:64 и теперь имеет точно такие же показатели, как и чемпионы Беларуси: 4 победы в 14 проведенных играх.-0-

Фото Дениса Костюченко.