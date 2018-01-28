Баскетболисты "Цмокі-Мінск" проиграли рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокі" потерпели восьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке с аутсайдером рижским ВЭФом подопечные Александра Крутикова проиграли первую половину с разницей в 9 очков – 31:40. После большого перерыва минчане стали действовать более агрессивно в конце третьей четверти догнали соперников – 56:56. Однако в заключительной десятиминутке хозяева снова завладели инициативой и в итоге выиграли со счетом 82:70 (20:16, 20:15, 16:25, 26:14). В составе проигравших самым результативным стал американский легионер Девон Саддлер, набравший 16 очков. Для рижан это всего вторая победа в нынешнем сезоне, минчане имеют в своем активе 4 виктории в 12 проведенных встречах и по-прежнему занимают 7-е место в турнирной таблице. Лидирует краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" - 12 побед, на один выигрыш меньше у московского ЦСКА и казанского УНИКСа, 10 раз побеждал питерский "Зенит".

Свой следующий матч "банковского" турнира минские "Цмокі" проведут 4 февраля в Казани, а 11 февраля на площадке "Минск-Арены" примут ЦСКА.

Кроме того, "драконам" вскоре предстоит провести два заключительных поединка второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа. В игре 5-го тура 31 января чемпионы Беларуси примут у себя дома венгерский "Сольнок", а 7 февраля также в Минске встреча с черногорским "Морнаром". Перед этими встречами положение в группе К таково: "Баккен Беарз" (Дания) - 7 очков, "Морнар" - 7, "Сольнок" - 5, "Цмокi-Мiнск" - 5. Путевки в плей-офф получат две лучшие команды.-0-