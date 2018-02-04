Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в гостях казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi" неудачно провели очередной поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое пятое поражение в играх "банковского" турнира команда Александра Крутикова потерпела в Казани от одного из главных фаворитов соревнований УНИКСа - 62:87 (4:25, 21:28, 16:20, 21:14). Гости крайне слабо провели начало поединка, набрав в первой четверти всего 4 очка. После такого провального старта рассчитывать на успех было бесполезно. В составе минчан результативностью отметился Девон Саддлер, набравший 11 очков.

После 13 проведенных встреч у минчан 17 очков и они по-прежнему находятся на 7-м месте в турнирной таблице. Впереди краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" – 26 очков, на один балл меньше у УНИКСа, по 24 очка имеют "Зенит" и московский ЦСКА. В следующее воскресенье, 11 февраля московские армейцы на площадке «Минск-Арены» станут очередными соперниками «драконов» в Единой лиге ВТБ.

До этого матча "Цмокам" предстоит провести заключительный поединок второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа. В среду, 7 февраля чемпионы Беларуси примут в Минске черногорский "Морнар". Положение команд в группе К после 5 игровых дней: "Баккен Беарз" - 9 очков, "Морнар" - 8, "Цмокi-Мiнск" - 7, "Сольнок" - 6.-0-