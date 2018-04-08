Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Калевом" в Единой лиге ВТБ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Александра Крутикова сыграют в Таллине против эстонского "Калева". Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф "банковского" турнира. Минчане имеют в своем активе 6 побед в 18 проведенных матчах, у "Калева" столько же викторий, но после 20 игр.
Прямая трансляция из эстонской столицы начнется в 16.55 на телеканале "Беларусь 5".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN