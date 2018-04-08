Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Калевом" в Единой лиге ВТБ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Александра Крутикова сыграют в Таллине против эстонского "Калева". Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф "банковского" турнира. Минчане имеют в своем активе 6 побед в 18 проведенных матчах, у "Калева" столько же викторий, но после 20 игр.

Прямая трансляция из эстонской столицы начнется в 16.55 на телеканале "Беларусь 5".-0-