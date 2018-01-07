Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с питерским "Зенитом" в Единой лиге ВТБ

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После непродолжительного перерыва баскетболисты "Цмокi-Мiнск" продолжат выступление в Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на арене столичного "Фалькон Клуба" минчане примут одного из главных фаворитов "банковского" турнира "Зенит" из Санкт-Петербурга (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 14.45).

После девяти проведенных встреч зенитовцы занимают 4-е место, одержав 7 побед при 2 поражениях. Минские "драконы" находятся на 7-й позиции, выиграв 4 из 9 матчей. Лидирует московский ЦСКА, у которого стопроцентный показатель - 10 викторий в 10 играх.-0-