Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с польским клубом "Торунь" в квалификации Лиги чемпионов

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с польским клубом "Торунь" в стартовом раунде квалификации Лиги чемпионов. Таков итог жеребьевки, состоявшейся сегодня в Мюнхене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую встречу чемпионы Беларуси проведут 20 сентября на площадке польской команды, ответную - 22 сентября в Минске. В случае успеха в противостоянии с "Торунью" подопечные Александра Крутикова встретятся с победителем пары "Норчепинг" (Швеция) - "Эстудиантес" (Испания). Если минчанам удастся выйти в 3-й раунд, то их последним соперником в борьбе за выход в регулярный сезон ЛЧ станет немецкий "Байройт".-0-