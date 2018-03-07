Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях с "Авеллино" в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня первый поединок плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси в стартовом матче 1/8 финала будут соперничать с итальянским "Авеллино" на его арене. Минчане начали выступление в этом турнире с первого группового этапа, заняв первое место в квартете F, опередив венгерскую "Альбу", бельгийский "Шарлеруа" и израильскую "Бней Герцлию". Во втором раунде подопечные Александра Крутикова были вторыми в группе К вслед за датским клубом "Баккен Беарз" и впереди черногорского "Морнара" и венгерского "Сольнока". Сегодняшний соперник столичных "драконов" начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но не пробился в плей-офф, заняв 5-е место в группе D. Нынешний спортивный директор минской дружины Егор Мещеряков выступал за "Авеллино" в сезоне-1999/2000.

Ответная встреча за выход в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа состоится 14 марта в Минске. Победитель пары "Цмокi" - "Авеллино" в борьбе за путевку в полуфинал встретится с победителем противостояния между литовской "Утеной" и венгерской "Альбой".

Встречи 1/4 финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стали баскетболисты "Нантерра", победившие по сумме двух финальных матчей другой французский клуб "Элан Шалон" - 58:58 и 82:79.-0-