Баскетболисты ЦСКА, "Химок" и "Зенита" вышли в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Единой лиге ВТБ определились три участника решающего этапа - "Финала четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион московский ЦСКА в четвертьфинальной серии до трех побед без особых проблем переиграл рижский ВЭФ - 112:83, 100:80 и 99:73.

Вице-чемпионы "банковского" турнира баскетболисты подмосковных "Химок" трижды были сильнее краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" - 79:66, 77:72 и 86:73.

Питерскому "Зениту" также хватило трех встреч для выхода в решающий раунд, переиграв саратовский "Автодор" - 91:80, 79:73 и 90:78.

Еще в одной паре борьба продолжается. Казанский УНИКС ведет в серии с "Нижним Новгородом" 2-1. В первом матче казанцы победили на своей арене со счетом 84:66, затем в гостях сначала проиграли - 74:77, а потом вырвали победу в овертайме - 95:94. В последний день весны соперники вновь встретятся в Казани.

"Финал четырех" Единой лиги ВТБ пройдет в Москве. В первый день соревнований 8 июня состоятся два полуфинала, в одном из которых сыграют ЦСКА и "Зенит", а соперник "Химок" станет известен после завершения борьбы между казанцами и нижегородцами. Победители полуфинальных встреч 10 июня разыграют главный приз, проигравшие поспорят за бронзу.

Общий призовой фонд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ составляет около $2,3 млн. В турнире приняли участие 13 клубов, в числе которых и чемпион Беларуси "Цмокi-Мiнск", для которого это был восьмой сезон. Команда Александра Крутикова впервые едва не пробилась в плей-офф, но заняла 9-е место, уступив путевку в четвертьфинал ВЭФу.-0-