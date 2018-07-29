Баскетбольный ЧМ в Минске организован на высочайшем уровне – президент ФИБА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации баскетбола (ФИБА) Горацио Мураторе доволен организацией мирового первенства в Минске для девушек до 17 лет и выразил уверенность, что в будущем Беларусь сможет принять еще более масштабные соревнования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Все организовано просто великолепно. Я хотел бы поздравить Белорусскую федерацию баскетбола и местный организационный комитет с тем, как успешно им удалось справиться с таким объемом работы в ходе подготовки к турниру. БФБ и ФИБА наладили отличное взаимопонимание и прекрасно взаимодействовали друг с другом. Белорусская сторона сделала все, чтобы те, кто приехал в Минск чувствовали себя как дома", - подчеркнул глава ФИБА.

Горацио Мураторе, находившийся в белорусской столице в заключительные дни планетарно форума, также отметил: "Для нас было огромным удовольствием организовать эти соревнования именно в Минске. Мы знаем, что женская национальная сборная Беларуси традиционно сильна и постоянно принимает участие в крупных международных турнирах".

Руководитель ФИБА выразил надежду, что девичий чемпионат мира даст новый импульс еще большему развитию и популярности баскетбола: "Проведение этого турнира несомненно окажет мощное влияние на развитие нашего вида спорта в Беларуси и обеспечит преемственность поколений. Это мой первый визит в Минск и мне очень приятно находиться здесь".

Женская сборная Беларуси уже более десяти лет выступает на высоком уровне. Белоруски завоевали признание болельщиков всего мира, став обладательницами бронзовых медалей чемпионата Европы-2007. Тогда же они впервые в истории пробились на Олимпийские игры в Пекине-2008. С тех пор белорусские баскетболистки постоянно участвуют в топ-турнирах.

Вспоминая предыдущие чемпионаты мира для девушек до 17 лет, президент ФИБА подчеркнул, что сейчас уровень игры юных баскетболисток значительно вырос, что говорит об отличной работе тренеров. Ко всему прочему, нельзя оставить без внимания и тот факт, что число женщин-тренеров и женщин-судей заметно увеличилось, а это также является положительным моментом для баскетбола, уверен Горацио Мураторе.

Мировое первенство проходило с 21 по 29 июля на двух минских аренах – Дворце спорта и "Фалькон Клубе". В матче за чемпионский титул баскетблистки США победили сверстниц из Франции. Самым ценным игроком минского ЧМ-2018 признана американка Джордан Хорстон.

Обладательницами бронзы стали баскетболистки Австралии, обыгравшие венгерок.-0-