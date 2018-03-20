20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской ассоциации студенческого спорта (БАСС) необходимо развивать сотрудничество с федерациями по видам спорта. И первые положительные примеры этому уже есть, рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович.

"Чемпионат мира по конькобежному спорту для ассоциации студенческого спорта - еще один серьезный экзамен. Подготовка к соревнованиям практически завершена, благо и Белорусский союз конькобежцев, и Республиканский центр физического воспитания и спорта, представители международных федераций ISU и FISU сработали организованно. Наша команда на предстоящем турнире будет одной из самых многочисленных - 18 атлетов. Радует, что такое количество белорусских студентов выйдет на старт международных соревнований в ближайшие дни. Убежден, что развитие студенческого спорта должно идти в тесном сотрудничестве с национальными федерациями по видам спорта. Хороший пример тому - проведенный недавно совместно с БФБ Кубок по баскетболу среди студенческих команд. В данном направлением в Беларуси и необходимо развивать студенческий спорт", - отметил Александр Богданович.

Белорусская ассоциация студенческого спорта во время подготовки к IV чемпионату мира объявила и конкурс на талисман соревнований. Талисман - ласка Алесь - выполнен в светлых тонах, основной цвет белый, поскольку при подготовке к зимнему сезону ласка меняет свою буровато-коричневую окраску на снежно-белую. Также в эскизе талисмана использованы такие элементы, как очки, коньки и шарф с национальным белорусским орнаментом.

Белорусская ассоциация студенческого спорта создана в ноябре 2012 года. В нее входят все учреждения высшего образования. Лучшим спортсменам-студентам ежегодно вручаются премии за высокие результаты. Инициатором создания БАСС выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.-0-

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