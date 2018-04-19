БАТЭ и "Динамо-Брест" победили в домашних полуфиналах Кубка Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные матчи розыгрыша футбольного Кубка Беларуси завершились победами хозяев с одинаковым счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нынешние владельцы трофея брестские динамовцы выиграли у могилевского "Днепра" благодаря голам Павла Савицкого и Джоэла Фамейе.
Действующие чемпионы Беларуси футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" переиграли гродненский "Неман" после точных ударов Мирко Иванича и Михаила Гордейчука.
Ответные встречи за выход в финал состоятся 2 мая в Могилеве и Гродно. Решающий поединок за Кубок страны пройдет 19 мая на могилевском стадионе "Спартак".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5041 BYN
|2.485 BYN
|2.497 BYN
|USD
|2.0256 BYN
|2.008 BYN
|2.015 BYN
|RUB
|3.2925 BYN
|3.292 BYN
|3.32 BYN