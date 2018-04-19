БАТЭ и "Динамо-Брест" победили в домашних полуфиналах Кубка Беларуси

Во время матча БАТЭ - "Неман". Фото ФК БАТЭ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные матчи розыгрыша футбольного Кубка Беларуси завершились победами хозяев с одинаковым счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешние владельцы трофея брестские динамовцы выиграли у могилевского "Днепра" благодаря голам Павла Савицкого и Джоэла Фамейе.

Действующие чемпионы Беларуси футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" переиграли гродненский "Неман" после точных ударов Мирко Иванича и Михаила Гордейчука.

Ответные встречи за выход в финал состоятся 2 мая в Могилеве и Гродно. Решающий поединок за Кубок страны пройдет 19 мая на могилевском стадионе "Спартак".-0-