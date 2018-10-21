БАТЭ и "Шахтер" выиграли свои матчи в 25-м туре чемпионата Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ничейном столичном дерби футбольного чемпионата Беларуси забито 6 мячей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Борисовский БАТЭ у себя дома одолел "Городею" 3:2, солигорский "Шахтер" на своем поле был сильнее гродненского "Немана" - 1:0, "Витебск" у себя дома разгромил аутсайдера могилевский "Днепр" со счетом 3:0.
Еще в одном матче нигерийский форвард "Динамо" Кехинде Фатаи оформил хет-трик, на что "Минск" ответил дублем украинского полузащитника Владислава Насибулина и голом белорусского нападающего Евгения Шевченко - 3:3.
3 поединка состоятся сегодня: "Динамо" (Брест) - "Торпедо" (Минск), "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район), "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Завершится тур 22 октября матчем "Луч" (Минск) - "Гомель".
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 60 очков (24 матча),
2. "Шахтер" - 51, (24),
3. "Витебск" - 50 (24),
4. "Динамо" (Минск) - 49 (24),
5. "Динамо" (Брест) - 41 (23),
6. "Торпедо-БелАЗ" - 40 (23),
7. "Неман" - 38 (25),
8. "Слуцк" - 36 (24),
9. "Гомель" - 26 (24),
10. "Ислочь" - 24 (24),
11. "Минск" - 24 (25),
12. "Городея" - 22 (25),
13. "Смолевичи" - 21 (24),
14. "Торпедо" - 18 (24),
15. "Луч" - 17 (24),
16. "Днепр" - 13 (25).
Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Евгений Шикавка ("Слуцк"), забившие по 11 мячей.-0-
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