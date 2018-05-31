БАТЭ не пробился в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ не сумел преодолеть первый раунд плей-офф розыгрыша Кубка европейских чемпионов (EWC) по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала семикратные чемпионы Беларуси проиграли лучшей грузинской команде батумскому "Динамо" со счетом 2:3 (1:1, 1:2, 0:0). Оба мяча в составе борисовчан забил российский легионер Владислав Аксенов, который стал лучшим бомбардиром БАТЭ на этом турнире (на его счету 10 мячей).

На предварительном этапе соревнований подопечные Александра Даниленко выступили отлично, одержав три виктории в группе F: над греческим клубом "Кефаллиния" - 5:2, молдавским "Джокером-Торнадо" - 6:1 и испанским "Мелистаром" - 5:4.

Победитель и призеры главного клубного турнира Старого Света по пляжному футболу станут известны 3 июня.-0-