БАТЭ победил футболистов минского "Торпедо" и набрал 21 очко в 7 матчах

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили минское "Торпедо" в 7-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долгое время лидеры первенства не могли сломить сопротивление новичков высшей лиги, но все же дожали гостей в концовке игры. На 87-й минуте счет открыл Николай Сигневич, а еще через минуту Евгений Яблонский установил окончательный результат - 2:0 в пользу БАТЭ.

После седьмой подряд виктории у команды Олега Дулуба 21 очко из 21-го возможного. Ближайшие преследователи борисовчан "Слуцк" и минское "Динамо" отстают на 7 баллов. Минчане могут сократить отставание, если 14 мая добьются успеха в заключительном матче 7-го тура со столичным "Лучом".-0-