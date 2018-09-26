БАТЭ разгромил футболистов минского "Торпедо" в последнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили столичное "Торпедо" в заключительном матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи, проходившей на поле минского стадиона "Трактор", небольшое преимущество было на стороне торпедовцев, но они не смогли использовать свои шансы для взятия ворот Дениса Щербицкого. На 41-й минуте матча у хозяев за грубую игру был удален Борис Цыганков, и почти сразу борисовчане открыли счет после отличного исполнения штрафного удара Алексеем Риосом. Во втором тайме футболисты БАТЭ полностью владели инициативой и отличились еще дважды: на 55-й минуте гол забил капитан команды Игорь Стасевич, а еще через 25 минут итог матча подвел Евгений Березкин - 3:0.

Результаты остальных встреч: "Днепр" (Могилев) - "Смолевичи" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:0, "Слуцк" - "Минск" - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Гомель" - 1:0, "Витебск" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Луч" (Минск) - 3:2, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ (Борисов) - 54 очка (21 матч), "Динамо" (Минск) - 45 (21), "Витебск" - 44 (21), "Шахтер" (Солигорск) - 42 (21). Замыкает турнирную таблицу минское "Торпедо", у которого 12 очков, всего на один балл больше у "Днепра", 15 очков у "Луча".

Центральным поединком 23-го тура станет встреча двух главных фаворитов - БАТЭ и минского "Динамо", которая состоится 30 сентября на поле "Борисов-Арены".-0-