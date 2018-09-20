БАТЭ сегодня проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы в гостях у венгерского "Види"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня первый матч в Лиге Европы с венгерским "Види", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый свисток главного арбитра встречи из Дании Мадса-Кристоффера Кристофферсена на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште прозвучит в 20.00.

Наставник борисовчан Алексей Бага в общении с журналистами отметил опыт выступления на международной арене своих подопечных, что служит преимуществом перед соперниками из "Види".

Венгерская команда последние два тура неудачно выступает в национальном чемпионате, потерпев поражение от "Академии Пушкаша" - 1:2 и сыграв вничью с "Ференцварошем" - 2:2. Борисовчане, наоборот, уверенно провели матчи в чемпионате страны, обыграв "Слуцк" (1:0) и могилевский "Днепр" (3:1). Эксперты перед началом матча в Будапеште сходятся во мнении, что силы венгерского и белорусского клубов примерно равны.

БАТЭ в четвертый раз принимает участие в групповой стадии Лиги Европы. Ранее белорусская команда дважды выходила в 1/16 финала турнира: в 2011 и 2013 годах. Пять лет назад борисовчане вышли в плей-офф Лиги Европы по итогам выступления в Лиге чемпионов, где в группе F БАТЭ обыграл мюнхенскую "Баварию" и французский "Лилль", финишировав третьим в квартете и получив право сыграть в 1/16 финала второго по значимости футбольного клубного турнира.

В другом матче группы L греческий ПАОК примет сегодня в 20.00 на своем поле лондонский "Челси".-0-